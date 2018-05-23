США предложили ЕС сократить экспорт стали и алюминия на 10% - WSJ
13:05 23.05.2018 Источник: Газета.Ru
Правительство Соединенных Штатов во время консультаций по торговым вопросам с Евросоюзом предположило ЕС снизить поставки стали и алюминия в США на 10%. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, Вашингтон направил Брюсселю несколько предложений. В одном из них, европейским поставщикам алюминия и стали в США, предлагают установят квоту, составляющую 90% от их экспорта данной продукции в США в 2017 году.
Как отмечается, второе предложение имеет другой механизм введения тарифов на металлы. Однако, оно также приведет к сокращению поставок алюминия и стали из ЕС в США на 10%.
По словам источника, Евросоюз расценивает возможное введение квоты в размере 90% от экспорта, как незаконный шаг.
Ранее сообщалось, что ЕС сделал США предложение по отмене пошлин. Газета.Ru
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