0
0
155
Новости

США предложили ЕС сократить экспорт стали и алюминия на 10% - WSJ

Добавить в избранное

13:05 23.05.2018 Источник: Газета.Ru

Правительство Соединенных Штатов во время консультаций по торговым вопросам с Евросоюзом предположило ЕС снизить поставки стали и алюминия в США на 10%. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, Вашингтон направил Брюсселю несколько предложений. В одном из них, европейским поставщикам алюминия и стали в США, предлагают установят квоту, составляющую 90% от их экспорта данной продукции в США в 2017 году.

Как отмечается, второе предложение имеет другой механизм введения тарифов на металлы. Однако, оно также приведет к сокращению поставок алюминия и стали из ЕС в США на 10%.

По словам источника, Евросоюз расценивает возможное введение квоты в размере 90% от экспорта, как незаконный шаг.

Ранее сообщалось, что ЕС сделал США предложение по отмене пошлин. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 23.05.2018
Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей
0
52
13:37 23.05.2018
"Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
0
92
13:32 23.05.2018
Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не обнаружил сговора с Россией
0
81
13:20 23.05.2018
ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
0
110
13:00 23.05.2018
Госдуму призвали ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов
0
151
12:32 23.05.2018
Боевики рохинджа убили в Мьянме десятки индуистов - Amnesty International
0
171
12:20 23.05.2018
Госдуме предложили заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций на административную
0
182
12:05 23.05.2018
У покупателей новых машин с 1 июля могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО
0
339
12:00 23.05.2018
Израиль сообщил о первом боевом применении истребителя F-35
0
246
11:32 23.05.2018
ЕГЭ не одобряют 64% жителей России
0
228

Возврат к списку