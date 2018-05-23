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Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей

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14:00 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о совершенствовании дисциплинарной ответственности судей и расширении перечня взысканий для них. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта.

Депутаты внесли поправки в законы "О статусе судей в РФ" и "Об органах судейского сообщества в РФ". Согласно пояснительной записке, они "направлены на изменение роли председателей судов при назначении судей, а также на совершенствование порядка дисциплинарной ответственности судей".

Ужесточение мер ответственности судей предполагает расширение перечня дисциплинарных взысканий, отмечается в сопроводительных документах. В частности, законопроектом предусматривается "понижение в квалификационном классе" за существенное нарушение положений закона "О статусе судей в РФ" или кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Этот процесс предполагает "принятие квалификационной коллегией судей решения о присвоении судье квалификационного класса, непосредственно предшествующего <…> на момент принятия указанного решения". Оговаривается, что повторная аттестация "проводится только по истечении срока пребывания судьи в (пониженном) квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения дисциплинарного взыскания".

Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, по мнению разработчиков, позволит судейским коллегиям "дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств".

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