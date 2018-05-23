Путин считает, что российским пожарным нужна новая техника
19:50 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает обоснованным рассмотреть вопрос об увеличении численности пожарных служб и их технического перевооружения. Об этом он сообщил на встрече с бизнес- омбудсменом Борисом Титовым, который подготовил для главы государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, в том числе в части противопожарной безопасности.
"Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача", - сказал президент, попросив Титова сформулировать соответствующие предложения.
Новости
- 20:10 23.05.2018
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Путину "Книгу жалоб и предложений российского бизнеса"
- 19:30 23.05.2018
- Силуанов: У меня будут две площадки: и Белый дом, и Минфин
- 19:15 23.05.2018
- МИД РФ: Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса...
- 18:44 23.05.2018
- Все больше жителей Украины заболевают корью
- 18:25 23.05.2018
- Правительство Швейцарии просит у парламента миллиард на Зимнюю олимпиаду
- 17:40 23.05.2018
- Ополченцы ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов - СМИ
- 17:12 23.05.2018
- От снижения акцизов на топливо бюджет может лишиться 100 млрд руб. - Козак
- 17:00 23.05.2018
- МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г. несмотря на санкции
- 16:32 23.05.2018
- В Чили отстранены от должностей 14 священников, обвиненных в насилии и домогательствах
- 16:12 23.05.2018
- Алюминиевая ассоциация отмечает рост внутреннего потребления алюминия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать