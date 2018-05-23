Путин считает, что российским пожарным нужна новая техника

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает обоснованным рассмотреть вопрос об увеличении численности пожарных служб и их технического перевооружения. Об этом он сообщил на встрече с бизнес- омбудсменом Борисом Титовым, который подготовил для главы государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, в том числе в части противопожарной безопасности.

"Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача", - сказал президент, попросив Титова сформулировать соответствующие предложения.