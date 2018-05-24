Санкции тормозят рост ВВП РФ на 0,5% - Кудрин
11:05 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что после последней волны санкций их влияние на экономический рост увеличилось до 0,5% ВВП. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«До последней волны санкций мы считали, что по остаточному идет, уменьшается, скажем, влияние этих санкций, где-то 0,2-0,3% ВВП отнимают санкции экономический рост. Сейчас это влияние увеличилось, примерно до 0,5% ВВП. Здесь мы тоже должны видеть, что наши задачи, планы уменьшаются такими внешнеполитическими рисками»,— отметил господин Кудрин. Коммерсантъ
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