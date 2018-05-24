Численность боевиков на севере Афганистана РФ оценивает в 15-20 тыс. человек
13:05 24.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия оценивает численность боевиков на севере Афганистана в 15-20 тысяч человек. Такие данные привёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По словам Патрушева, деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам стран ОДКБ активизируется. Он отметил, что обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров запрещённого в России «Исламского государства», а также «Талибана» и других группировок. Говорит Москва
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