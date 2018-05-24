Трамп уведомил Ким Чен Ына, что не поедет на встречу в Сингапуре

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент СШАуведомил лидера КНДРо том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании Трампа Ким Чен Ыну, текст которого обнародовала в четверг пресс-служба Белого дома."К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу", - говорится в документе.Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", - подчеркивается в письме.