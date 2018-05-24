Трамп уведомил Ким Чен Ына, что не поедет на встречу в Сингапуре
17:05 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании Трампа Ким Чен Ыну, текст которого обнародовала в четверг пресс-служба Белого дома.
"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу", - говорится в документе.
Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", - подчеркивается в письме.
Новости
- 16:32 24.05.2018
- Ни один ЗРК Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу не пересекал - Минобороны
- 09:00 24.05.2018
- ВМС США откажутся от покупки крылатых ракет Tomahawk - СМИ
- 07:20 24.05.2018
- В Пентагоне не подтвердили атаку по позициям сирийской армии
- 15:00 23.05.2018
- Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море
- 13:20 23.05.2018
- ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
- 12:00 23.05.2018
- Израиль сообщил о первом боевом применении истребителя F-35
- 13:20 22.05.2018
- Клинцевич назвал ложью сообщения о провале испытаний российской крылатой ракеты
- 11:05 22.05.2018
- Die Welt: В Германии возродят танки Leopard 2
- 09:00 22.05.2018
- CNBC сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в РФ
- 14:12 21.05.2018
- Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А" - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать