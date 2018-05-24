Науку в правительстве РФ будет курировать Татьяна Голикова
21:13 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития науки наряду с вопросами социальной сферы. Об этом ТАСС в четверг сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума правительственный источник.
"Да, это произойдет после разграничения полномочий", - отметил собеседник агентства.
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