Науку в правительстве РФ будет курировать Татьяна Голикова

21:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития науки наряду с вопросами социальной сферы. Об этом ТАСС в четверг сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума правительственный источник.

"Да, это произойдет после разграничения полномочий", - отметил собеседник агентства.