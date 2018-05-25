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Новости

Охранявших ядерное оружие американских военных обнаружили под ЛСД

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08:20 25.05.2018 Источник: Lenta.ru

Группа американских военных, охраняющих ядерные ракеты на авиабазе Warren в штате Вайоминг, в течение года приобретала, распространяла и употребляла психоактивные вещества. В частности, речь идет об ЛСД, передает ABC News

«Несмотря на то, что это звучит, как в кино, это вовсе не так», — приводит Associated Press слова прокурора, капитана Чарльза Гримсли (Charles Grimsley).

Власти раскрыли преступную деятельность группировки весной 2016 года. В отношении 14 военных в общей сложности были приняты дисциплинарные меры. Известно, что шестеро из них употребляли галлюциногены сами, а также распространяли их. После того, как началось расследование, один из них бежал в Мексику.

В введении военнослужащих 90-го ракетного крыла находится треть из 400 ракет типа Minuteman III.

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