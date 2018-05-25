Уголовное наказание за соблюдение санкций против РФ может быть исключено из законопроекта

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норма об уголовной ответственности для бизнеса за отказ вести деятельность в Крыму, предусмотренная законопроектом об ответственности за исполнение санкций запада против России, может быть исключена из проекта документа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынкув интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме."Что касается наказания для бизнеса, то здесь мы договорились действовать более аккуратно. И я допускаю, что нормы, касающиеся этого вопроса, будут перенесены на более длительный срок - для того, чтобы найти компромиссы, которые позволят не пострадать российскому бизнесу, да и иностранному бизнесу, работающему в России", - сказал он.