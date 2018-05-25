0
0
14
Новости

Уголовное наказание за соблюдение санкций против РФ может быть исключено из законопроекта

Добавить в избранное

12:32 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норма об уголовной ответственности для бизнеса за отказ вести деятельность в Крыму, предусмотренная законопроектом об ответственности за исполнение санкций запада против России, может быть исключена из проекта документа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"Что касается наказания для бизнеса, то здесь мы договорились действовать более аккуратно. И я допускаю, что нормы, касающиеся этого вопроса, будут перенесены на более длительный срок - для того, чтобы найти компромиссы, которые позволят не пострадать российскому бизнесу, да и иностранному бизнесу, работающему в России", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 25.05.2018
Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны
0
38
12:05 25.05.2018
Власти РФ не планируют вводить налог с продаж - Силуанов
0
78
12:00 25.05.2018
В Воронежской области перевернулась фура с двумя сотнями свиней
0
88
11:32 25.05.2018
Ассанж может покинуть свое убежище - CNN
0
125
11:20 25.05.2018
Пенсионная реформа в РФ может начаться уже в 2019 г. - Голикова
0
134
11:05 25.05.2018
За неприятием "Северного потока – 2" стоят коммерческие интересы США - Шредер
0
199
11:00 25.05.2018
Кудрин назвал правительство "тигром, готовящимся к прыжку"
0
162
10:32 25.05.2018
Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении
0
214
10:24 25.05.2018
СК задержал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово по делу о пожаре в "Зимней вишне"
0
191
10:05 25.05.2018
Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
0
256

Возврат к списку