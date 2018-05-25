Уголовное наказание за соблюдение санкций против РФ может быть исключено из законопроекта
12:32 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норма об уголовной ответственности для бизнеса за отказ вести деятельность в Крыму, предусмотренная законопроектом об ответственности за исполнение санкций запада против России, может быть исключена из проекта документа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
"Что касается наказания для бизнеса, то здесь мы договорились действовать более аккуратно. И я допускаю, что нормы, касающиеся этого вопроса, будут перенесены на более длительный срок - для того, чтобы найти компромиссы, которые позволят не пострадать российскому бизнесу, да и иностранному бизнесу, работающему в России", - сказал он.
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