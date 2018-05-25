Цена барреля нефти марки Брент опустилась ниже $77
17:12 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Цена барреля марки Брент опустилась ниже 77 долларов за баррель. В ходе торговой сессии в Лондоне фьючерсы на нефть подешевели на 2,5%. Котировки снижаются на фоне заявлений министра энергетики России Александра Новака, который отметил, что в июне будет обсуждаться ослабление квот на добычу в рамках так называемой «сделки ОПЕК+". Эхо Москвы
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