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Новости

В НАТО получили от Венгрии любопытный документ, касающийся Украины

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14:45 26.05.2018

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины. Этот факт "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Документ, озаглавленный как "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, говорится в статье ЕвроПравды под названием "Новая атака Венгрии".

Объёмный документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и всех государств-союзников. В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось". "Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей"

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине. "Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", - говорится в документе.

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