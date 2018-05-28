Киев обвинил Брюссель в коррупции из-за "Газпрома"
08:09 28.05.2018
После того, как Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против «Газпрома», Киев обвинил Брюссель в коррупции. «Еврокомиссия решила не штрафовать „Газпром“, подписав с ним мировое соглашение. И это после скандала с фактами, что в ЕС закрывали глаза на кричащие нарушения со стороны российского монополиста! Я вижу, антикоррупционный суд нужен не только Киеву, но и Брюсселю», — такое заявление главы украинской делегации в ПАСЕ и народного депутата Украины Владимира Арьева опубликовали на официальной странице Верховной Рады Украины в Twitter.
Под кричащими нарушениями вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы подразумевает апрельскую публикацию в британской The Telegraph. В издании якобы получили закрытый доклад Директората по вопросам конкуренции Еврокомиссии от 2015 года, в котором говорилось о том, что «Газпром» целенаправленно диктовал несправедливые цены и использовал свое доминирующее положение в отношении стран Восточной Европы. При этом, как говорилось якобы в документах Еврокомиссии, обещания «Газпрома» мало исполняются. Тем не менее, ЕК все равно планировала заключить мировое соглашение с российским холдингом. ИА EADaily
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