Киев обвинил Брюссель в коррупции из-за "Газпрома"

08:09

После того, как Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против «Газпрома», Киев обвинил Брюссель в коррупции. «Еврокомиссия решила не штрафовать „Газпром“, подписав с ним мировое соглашение. И это после скандала с фактами, что в ЕС закрывали глаза на кричащие нарушения со стороны российского монополиста! Я вижу, антикоррупционный суд нужен не только Киеву, но и Брюсселю», — такое заявление главы украинской делегации в ПАСЕ и народного депутата Украиныопубликовали на официальной странице Верховной Рады Украины в Twitter.

Под кричащими нарушениями вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы подразумевает апрельскую публикацию в британской The Telegraph. В издании якобы получили закрытый доклад Директората по вопросам конкуренции Еврокомиссии от 2015 года, в котором говорилось о том, что «Газпром» целенаправленно диктовал несправедливые цены и использовал свое доминирующее положение в отношении стран Восточной Европы. При этом, как говорилось якобы в документах Еврокомиссии, обещания «Газпрома» мало исполняются. Тем не менее, ЕК все равно планировала заключить мировое соглашение с российским холдингом. ИА EADaily