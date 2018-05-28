Адвокат Родченкова: в ФИФА "заметают под ковёр" мошенничество россиян с допингом
08:35 28.05.2018 Источник: NEWSru.com
Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, выразил возмущение по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть допинговые разбирательства в отношении российских футболистов. Он обвинил организацию в умалчивании проблем с допингом у хозяев ЧМ-2018. "Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования и желают "замести под ковер" мошенничество России с допингом. И ФИФА - одна из них", - заявил Уолден порталу Inside the Games. Подробнее:
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