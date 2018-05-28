Дуда назвал Россию главной угрозой для НАТО
11:05 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия представляет собой главную угрозу для НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности", - сказал он. "Самый важный из них - Россия, подрывающая элементы международного уклада", - утверждает Дуда.
Глава польского государства выступил за укрепления трансатлантических связей как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов. "Стабильная и безопасная Европа - лучшая американская инвестиция", - заявил он.
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