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Дуда назвал Россию главной угрозой для НАТО

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11:05 28.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия представляет собой главную угрозу для НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности", - сказал он. "Самый важный из них - Россия, подрывающая элементы международного уклада", - утверждает Дуда.

Глава польского государства выступил за укрепления трансатлантических связей как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов. "Стабильная и безопасная Европа - лучшая американская инвестиция", - заявил он.

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