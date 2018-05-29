Лавров в Минске встретится с Лукашенко и подпишет соглашение по визам на время ЧМ-2018

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФбудет принят во вторник в Минске президентом Белоруссии, обсудит с министром иностранных делсовместную работу на международных площадках и подпишет с ним соглашение о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр. Также в программе российского министра - выступление в Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Рабочий визит в Минск станет первой зарубежной поездкой Лаврова после его переназначения по пост главы МИД РФ. Как сообщила ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах".

В МИД РФ в преддверии визита отметили, что отношения между Россией и Белоруссией носят характер стратегического союзничества. "Тесное взаимодействие осуществляется в вопросах военного и военно-технического сотрудничества, обеспечения безопасности, а также в сфере антитеррористической деятельности и борьбы с преступностью", - добавили в министерстве.

Одним из центральных моментов визита станет подписание Лавровым и Макеем Соглашения о взаимном признание виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Белоруссии. Ранее планировалось, что к началу мундиаля удастся выйти на полноформатное соглашение о взаимном признании виз, однако работа над ним пока продолжается.

Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата и приобрели паспорт болельщика, ранее уже получили возможность въехать в Россию для посещение игр без визы. Документ, который подпишут министры, предусматривает такую возможность при въезде через Белоруссию. Остальные иностранцы с российской визой по-прежнему обязаны въезжать в Россию через международные пункты пропуска.

Во время выступления в Академии управления Лавров, как ожидается, расскажет об основных принципах внешней политики России и отношениях Москвы и Минска. Во время таких выступлений министр традиционно отвечает на вопросы слушателей.