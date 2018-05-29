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В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах

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09:00 29.05.2018 Источник: Известия

Украина теряет признаки государственного управления в некоторых районах у границы с Крымом. Об этом украинскому порталу «Обозреватель» рассказал постоянный представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

В интервью изданию постпред назвал опасной тенденцией «потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе».

По словам представителя Киева, в этой ситуации якобы виноваты «массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги».

«Ситуация пока не военная, но, как говорится, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать об этой беде», — сообщил Бабин. Известия

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