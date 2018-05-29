0
0
176
Новости

Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление

Добавить в избранное

09:20 29.05.2018 Источник: Известия

Лечащий врач британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не рассчитывал на выздоровление пациентов. Реаниматолог Стивен Джукс и заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Солсбери рассказали об этом СМИ.

Об этом во вторник, 29 мая, передает Associated Press со ссылкой на репортаж Би–би-си, главными героями которой стали врачи окружной больницы Солсбери.

Полностью программа британской телекорпорации, посвященная лечению Скрипалей, выйдет в эфир 29 мая.

Врач–реаниматолог Стивен Джукс признался, что когда медики узнали, что мужчину и женщину отравили нервно–паралитическим веществом, то не думали, что пациенты выживут.

«Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь», – отметил он. Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард добавила, что долгосрочным прогнозом в отношении пострадавших медики не располагали. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 29.05.2018
В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
0
68
10:20 29.05.2018
Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
0
92
10:05 29.05.2018
Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову
0
111
10:00 29.05.2018
"Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста
0
132
09:32 29.05.2018
Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
0
140
09:05 29.05.2018
Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
0
178
09:00 29.05.2018
В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
0
256
08:48 29.05.2018
В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
0
195
08:36 29.05.2018
Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
0
235
08:27 29.05.2018
В России за неделю заметно выросли цены на бензин
0
255

Возврат к списку