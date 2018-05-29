Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
09:20 29.05.2018 Источник: Известия
Лечащий врач британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не рассчитывал на выздоровление пациентов. Реаниматолог Стивен Джукс и заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Солсбери рассказали об этом СМИ.
Об этом во вторник, 29 мая, передает Associated Press со ссылкой на репортаж Би–би-си, главными героями которой стали врачи окружной больницы Солсбери.
Полностью программа британской телекорпорации, посвященная лечению Скрипалей, выйдет в эфир 29 мая.
Врач–реаниматолог Стивен Джукс признался, что когда медики узнали, что мужчину и женщину отравили нервно–паралитическим веществом, то не думали, что пациенты выживут.
«Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь», – отметил он. Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард добавила, что долгосрочным прогнозом в отношении пострадавших медики не располагали. Известия
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