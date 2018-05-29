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Президент РАН сообщил о значительном сокращении аппарата президиума академии

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16:00 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппарат президиума Российской академии наук (РАН) будет сокращен более чем на 100 человек. Однако сокращения не затронут отделения академии, сообщил во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) президент академии Александр Сергеев.

"Сейчас идет существенная оптимизация аппарата президиума академии. И у нас будет сокращение больше чем на 100 человек. Это сокращение не касается отделений. В отделениях, где были даны дополнительные ставки, они остаются. Мы стараемся отправлять все, что остается в финансовом отношении, на отделения", - отметил Сергеев.

В аппарат президиума РАН входят руководящие научные работники, советники, аппарат руководства, управление делами, секретариат президиума, научно-организационное управление, финансово-экономическое управление, управление бухгалтерского учета и отчетности, контрольно-ревизионный отдел РАН, управление внешних связей юридический отдел, а также отделы, отвечающие за отделения академии.

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