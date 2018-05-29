0
0
162
Новости

Сорос "проанонсировал" серьезный финансовый кризис

Добавить в избранное

17:12 29.05.2018 Источник: Газета.Ru

Финансист Джордж Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Об этом пишет The Financial Times.

По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который «помешал экономическому развитию Европы».

«ЕС находится в экзистенциальном кризисе. Все, что могло пойти не так, пошло не так», — сказал Сорос.

Он также отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном и неопределенность, возникшая с пошлинами, нанесут ущерб экономике Европы, особенно Германии.

«Мы можем столкнуться с еще одним серьезным финансовым кризисом», — добавил Сорос.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мир может столкнуться с международным кризисом. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:30 29.05.2018
Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения
0
0
17:40 29.05.2018
Сбившая малайзийский Boeing ракета не могла взлететь с указанной следствием точки - Лавров
0
127
17:00 29.05.2018
Госдолг Украины на конец апреля составил $77 млрд
0
186
16:32 29.05.2018
Станислав Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России
0
194
16:05 29.05.2018
Грузия прекращает дипотношения с Сирией
0
267
16:00 29.05.2018
Президент РАН сообщил о значительном сокращении аппарата президиума академии
0
219
15:32 29.05.2018
Сталин хотел установить дипломатические отношения с Ватиканом - СМИ
0
228
15:12 29.05.2018
Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона
0
234
15:00 29.05.2018
Обама в 2014 году просил Путина не отговаривать Януковича от сделки с оппозицией - Лавров
0
285
14:32 29.05.2018
ЕС намерен урезать финансирование стран в центре и на востоке Европы на $35 млрд - FT
0
373

Возврат к списку