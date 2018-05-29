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Рынок подержанных авто ждут налоговые изменения

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18:30 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг к ноябрю 2018 года планирует внести изменения в Налоговый кодекс, отменяющие двойное налогообложение при продаже поддержанных автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге.

"В рамках утвержденной правительством дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров <...> предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года <…> Сейчас такие сделки экономически нецелесообразны для автомобильных дилеров, так как при продаже автомобиля по цепочке юридических лиц возникает двойное налогообложение НДС, поэтому цена автомобиля для конечного потребителя становится неконкурентоспособной. Законопроект будет предусматривать снижение уровня налогообложения таких сделок, а не его повышение", - отметили в Минпромторге.

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