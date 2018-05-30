США ужесточат визовый режим для граждан Китая
09:05 30.05.2018
Американские власти намерены ужесточить визовый режим для граждан Китая. Новые правила выдачи въездного документа вступят в силу 11 июня.
Нововведения позволят сотрудникам консульской службы США ограничивать срок действия виз отдельным заявителям из КНР. По словам представителя Госдепартамента США, ограничения являются «усиленными мерами безопасности», которые помогут избежать передачу интеллектуальной собственности конкурентам. ФАН
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