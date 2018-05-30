0
0
120
Новости

США ужесточат визовый режим для граждан Китая

Добавить в избранное

09:05 30.05.2018

Американские власти намерены ужесточить визовый режим для граждан Китая. Новые правила выдачи въездного документа вступят в силу 11 июня.

Нововведения позволят сотрудникам консульской службы США ограничивать срок действия виз отдельным заявителям из КНР. По словам представителя Госдепартамента США, ограничения являются «усиленными мерами безопасности», которые помогут избежать передачу интеллектуальной собственности конкурентам. ФАН


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:40 30.05.2018
Население Приморского края уменьшилось на 368 тысяч человек
0
46
09:32 30.05.2018
В Крыму назвали фейком заявления Украины о проблемах с Крымским мостом
0
63
09:20 30.05.2018
Сорос готовит референдум об отмене Brexit
0
92
09:00 30.05.2018
Небензя: Киев может обвинить Россию в убийстве Бабченко
0
130
08:54 30.05.2018
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
0
121
08:36 30.05.2018
Штайнмайер: Опасения Украины в связи со строительством "Северного потока-2" безосновательны
0
152
08:30 30.05.2018
СМИ: В день убийства Бабченко в его доме в Киеве работала нацполиция
0
182
08:17 30.05.2018
"Саратовские авиалинии" объявили о полном прекращении полетов с 30 мая
0
170
08:10 30.05.2018
Минтранс США требует от российских авиакомпаний отчитываться о полетах
0
275
08:00 30.05.2018
Политический кризис в Италии обрушил европейские фондовые рынки
0
201

Возврат к списку