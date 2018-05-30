Две китайские компании вошли в топ-10 самых дорогих брендов
11:00 30.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Китайские компании впервые заняли сразу две строчки в топ-10 самых дорогих брендов мира. На первом месте оказался телекоммуникационный гигант Тенсент, а на втором месте — один из лидеров в области электронной коммерции Али-Баба.
В топ рейтинга также вошли Гугл, Эппл, Амазон, Майкрософт, а также Макдональдс. Эхо Москвы
Новости
- 11:20 30.05.2018
- Пациентов камчатской больницы будут лечить при помощи молитвы
- 11:05 30.05.2018
- Турция купит истребители у другой страны, если США не поставят ей F-35
- 10:32 30.05.2018
- Украинский премьер обвинил Россию в убийстве Бабченко
- 10:20 30.05.2018
- В Москве объявили штормовое предупреждение
- 10:05 30.05.2018
- ЦРУ: Ким Чен Ын согласится на бургерные в КНДР, но не откажется от ракет
- 10:00 30.05.2018
- Население Приморского края уменьшилось на 368 тысяч человек
- 09:32 30.05.2018
- В Крыму назвали фейком заявления Украины о проблемах с Крымским мостом
- 09:20 30.05.2018
- Сорос готовит референдум об отмене Brexit
- 09:05 30.05.2018
- США ужесточат визовый режим для граждан Китая
- 09:00 30.05.2018
- Небензя: Киев может обвинить Россию в убийстве Бабченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать