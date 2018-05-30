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Две китайские компании вошли в топ-10 самых дорогих брендов

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11:00 30.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Китайские компании впервые заняли сразу две строчки в топ-10 самых дорогих брендов мира. На первом месте оказался телекоммуникационный гигант Тенсент, а на втором месте — один из лидеров в области электронной коммерции Али-Баба.

В топ рейтинга также вошли Гугл, Эппл, Амазон, Майкрософт, а также Макдональдс. Эхо Москвы

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