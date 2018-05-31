0
0
351
Новости

Пресечены незаконные поставки оружия в 14 регионах России

Добавить в избранное

16:00 31.05.2018 Источник: РБК

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли каналы в 14 регионах страны, по которым незаконно поставлялось оружие и боеприпасы. Оперативники в 14 регионах задержали 32 человека, причастных к распространению оружия, один из них находился в федеральном розыске. Также ликвидировали четыре подпольных мастерских по модернизации вооружения и изготовлению боеприпасов. Цеха находились в Московской, Новгородской и Тверской областях. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 31.05.2018
Cуд Грозного продлил Оюбу Титиеву содержание под стражей на месяц
0
113
16:32 31.05.2018
Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
0
257
16:12 31.05.2018
Иранская армия никогда не появлялась на территории Сирии - Асад
0
316
15:32 31.05.2018
Дикий слон напал на сборщика грибов в Китае
0
366
15:12 31.05.2018
ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко
0
564
15:00 31.05.2018
Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
0
474
14:32 31.05.2018
Алексея Улюкаева этапировали в колонию
0
650
14:12 31.05.2018
Покинуть РФ из-за долгов не могут 2 300 тыс россиян
0
530
14:00 31.05.2018
ЕСПЧ признал факт грубого нарушения прав человека в секретных тюрьмах ЦРУ в Румынии и Литве
0
384
13:32 31.05.2018
Внук известного раввина вступает в религиозный гей-брак
0
476

Возврат к списку