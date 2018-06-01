Медведев и премьеры стран СНГ обсудят взаимодействие в энергетике, инновациях и экологии

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Одной из основных тем встречи станет подготовка проекта соглашения о свободной торговле услугами.

Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата кабинета министров РФ, в повестку дня заседания включено 12 вопросов. По его данным, "основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в области экономики, в том числе ходу подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами". Также "ключевыми темами встречи станут формирование рынка интеллектуальной собственности, инновационное развитие энергетики и разработка передовых энергетических технологий, взаимодействие государств- участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования", добавил он.

Подписание документов

Собеседник ТАСС отметил, что по итогам встречи "планируется подписание ряда многосторонних соглашений и документов".

Так, по его словам, "Соглашением о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности предусматривается развитие механизма оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, совершенствование системы подготовки кадров по направлениям инновационного менеджмента, коммерциализации технологий в этой сфере". Еще одно соглашение, подготовленное к подписанию, "направлено на оптимизацию обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования и создание региональной системы обращения с ними".

"Соглашением о распространении документов по межгосударственной стандартизации за национальными органами государств - участников СНГ закрепляется исключительное право на их передачу, установление обязательств по защите. Договор будет способствовать обеспечению единства принципов достоверности, актуальности применяемых документов, легальности их обращения", - отметил представитель российского правительства.

Для совершенствования таможенного администрирования планируется подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 1994 года. Собеседник агентства уточнил, что "в соответствии с этим документом создается возможность обмена запросами не только между центральными, но и непосредственно между территориальными таможенными органами стран СНГ, вносятся изменения в ряд статей Соглашения, касающихся сферы его применения, передачи сведений, формы, содержания и выполнения запроса, использования полученной информации".

Кроме того, на заседании Совета глав правительств СНГ планируется утвердить Концепцию сотрудничества в области инновационного развития энергетики, разработки передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации. "Эти документы определяют задачи и приоритетные направления развития инновационной деятельности в данной области, устанавливают принципы и механизмы сотрудничества, формулируют дорожные карты по приоритетным направлениям взаимодействия государств - участников СНГ. Нацелены на привлечение ведущих научных и образовательных центров, ориентированных на инновационное развитие, подготовку кадров, выработку соответствующих компетенций, накопление и распространение положительного опыта сотрудничества", - пояснил сотрудник аппарата кабинета министров РФ.

Главы правительств стран СНГ предполагают утвердить Порядок разработки межгосударственных инновационных проектов и их финансирования в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2020 года. Собеседник ТАСС отметил, что этот документ нужен для формирования единого подхода к финансовому обеспечению межгосударственных инновационных проектов. По его словам, также будут приняты Комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством до 2025 года и утверждено положение о Съезде учителей и работников образования государств - участников СНГ.

Представитель российского кабмина сказал, что "для активизации инновационной деятельности молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития государств предусматривается утверждение Положения Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Ранее мероприятия этого проекта проводились в пилотном режиме и показали свою эффективность.

Собеседник ТАСС добавил, что "будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение о Секретариате Совета министров обороны стран Содружества, адаптирующих его к современным требованиям организации многостороннего военного сотрудничества", а участники заседания "примут ряд решений, касающихся кадровых назначений и финансово- хозяйственных аспектов деятельности отдельных структур Содружества".