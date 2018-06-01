Трамп начал торговую войну с Евросоюзом

07:49

США объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Об этом сообщил министр торговли США, передает «Радио Свобода». С 1 июня налог на ввоз стали из стран ЕС, Мексики и Канады составит 25%, на ввоз алюминия — 10%. До этого решение о введении таможенных пошлин, о которых сообщили еще 23 марта, несколько раз откладывали.