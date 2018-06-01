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Новости

Трамп начал торговую войну с Евросоюзом

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07:49 01.06.2018

США объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс, передает «Радио Свобода». С 1 июня налог на ввоз стали из стран ЕС, Мексики и Канады составит 25%, на ввоз алюминия — 10%. До этого решение о введении таможенных пошлин, о которых сообщили еще 23 марта, несколько раз откладывали.

В ЕС уже отреагировали на решение США. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, данный шаг — это протекционизм. «Это плохой день для мировой торговли. США не оставляет нам выбора, кроме как решить спор в рамках ВТО и наложить дополнительные пошлины на ряд импортных товаров из США», — указал Юнкер. ИА EADaily

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