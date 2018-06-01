Инсценировку с Бабченко в Раде назвали позором для Украины
09:05 01.06.2018 Источник: Известия
Служба безопасности Украины (СБУ), инсценировав убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, опозорила страну. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин.
По его словам, «спецоперация» СБУ больше напоминала спектакль, и мировое сообщество оказалось обманутым –– «разыгранным таким дешевым способом».
«Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали соучастниками этого дешевого спектакля», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».
Также Добкин отметил, что Киев ничего не выиграл от подобных действий.
«Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ — ред.) и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (президент Украины Порошенко. — ред.) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали», — заключил депутат.
Он подчеркнул, что Украина не получила от инсценировки ничего, кроме «очередного позора». Известия
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