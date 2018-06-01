Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы - The Sun
10:00 01.06.2018 Источник: РБК
Миллиардер Роман Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы, сообщает The Sun со ссылкой на источники: она оказалась не нужна после получения израильского паспорта.
Британская инвестиционная виза выдается иностранным гражданам, готовым инвестировать в экономику страны более £2 млн ($2,66 млн). Эта виза дает право на шестимесячное пребывание в Великобритании, в течение которого ее обладатель может работать. РБК
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