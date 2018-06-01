Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявил, что работал на контрразведку Украины
11:00 01.06.2018 Источник: Газета.Ru
Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что он работал на украинскую контрразведку. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Данное заявление подозреваемый сделал во время судебного заседания 31 мая, где ему выбиралась мера пресечения. Суд постановил арестовать его на два месяца.
По словам Германа, он долгое время сотрудничает с контрразведкой Украины. Он рассказал, что к нему обратился некий знакомый, который якобы занимается организацией беспорядков на Украине на российские деньги.
«Это может звучать как сказка или мистика, но это все подтверждается документами», — заверил Герман.
Подозреваемый также добавил, что предполагаемый исполнитель покушения Алексей Цымбалюк был выбран, так как он «батюшка» и никогда не будет убивать безоружного человека — поэтому он сразу же обратится в органы правопорядка и расскажет о готовящемся покушении.
Прокурор опроверг заявления Германа о том, что он связан с контррарзведкой Украины.
Ранее Герман заявлял, что он знал об инсценировке убийства Бабченко. Газета.Ru
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