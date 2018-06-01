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США наложат вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев

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13:32 01.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США пообещали наложить вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев. Постпред Никки Хейли заявила, что в тексте, представленном Кувейтом, нет упоминания движения ХАМАС, которое несёт главную ответственность за события в Газе.

Американская сторона также раскритиковала призыв к Израилю прекратить силовые действия на западном берегу, которые Кувейт называет неизбирательными и чрезмерными.

«Те, кто проголосует за эту резолюцию, покажут неспособность принять участие в заслуживающих доверие переговорах между двумя странами», — сказала Хейли.

Обстановка в секторе Газа обострилась после того, как президент США признал Иерусалим столицей Израиля и перенёс туда посольство из Тель-Авива.   Говорит Москва

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