США наложат вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев
13:32 01.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США пообещали наложить вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев. Постпред Никки Хейли заявила, что в тексте, представленном Кувейтом, нет упоминания движения ХАМАС, которое несёт главную ответственность за события в Газе.
Американская сторона также раскритиковала призыв к Израилю прекратить силовые действия на западном берегу, которые Кувейт называет неизбирательными и чрезмерными.
«Те, кто проголосует за эту резолюцию, покажут неспособность принять участие в заслуживающих доверие переговорах между двумя странами», — сказала Хейли.
Обстановка в секторе Газа обострилась после того, как президент США признал Иерусалим столицей Израиля и перенёс туда посольство из Тель-Авива. Говорит Москва
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