В развлекательной комнате ТЦ в Иркутске восемь детей получили ожоги
14:32 01.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Восемь детей получили ожоги в развлекательной комнате ТЦ в Иркутске. В больницу доставлены школьники от 7 до 10 лет с термическими ожогами первой и второй степени.
Помощь детям оказывали восемь бригад скорой помощи и медики областного Центра медицины катастроф. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального Минздрава. По данным полиции, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости. Согласно информации на сайте торгового центра «КомсоМОЛЛ», там проходил праздник, посвящённый Дню защиты детей. Говорит Москва
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