Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать
12:00 02.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Шеф Пентагона заявил о нежелании соперничать с Китаем и Россией. «С двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать, — это то, чего мы не хотим», — сказал Джеймс Мэттис во время выступления в Сингапуре.
По его мнению, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем, а у КНР — больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией, чем с Россией.
Как сказал министр обороны Соединённых Штатов, Москва и Пекин могут найти общее в случаях, когда они хотят противостоять международному суду или поиграть мускулами на публику в различных обстоятельствах.
«Надо находить пути преодоления противоречий, чтобы формировать продуктивные взаимоотношения», — резюмировал глава Пентагона. Говорит Москва
Новости
- 11:30 02.06.2018
- В ЕС предлагают отразить проникновение РФ в страны "восточного фланга"
- 11:00 02.06.2018
- Вьетнам не собирается размещать иностранные военные базы на своей территории
- 10:30 02.06.2018
- РЕН ТВ проведет фестиваль, посвященный сериалу "Игра престолов"
- 10:00 02.06.2018
- На Украине сочли унизительным отчет перед послами G7
- 09:30 02.06.2018
- Канада обратится в ВТО из-за пошлин США
- 09:00 02.06.2018
- Вучич объяснил отказ признать Крым российским
- 08:50 02.06.2018
- Германии предлагают разместить у себя ПРО США
- 08:40 02.06.2018
- Лукашенко пригрозил закрыть границу с РФ
- 08:30 02.06.2018
- СМИ сообщили о подготовке встречи Путина и Трампа
- 22:30 01.06.2018
- Трамп: С лидером КНДР мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать