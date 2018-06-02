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Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать

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12:00 02.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шеф Пентагона заявил о нежелании соперничать с Китаем и Россией. «С двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать, — это то, чего мы не хотим», — сказал Джеймс Мэттис во время выступления в Сингапуре.

По его мнению, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем, а у КНР — больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией, чем с Россией.

Как сказал министр обороны Соединённых Штатов, Москва и Пекин могут найти общее в случаях, когда они хотят противостоять международному суду или поиграть мускулами на публику в различных обстоятельствах.

«Надо находить пути преодоления противоречий, чтобы формировать продуктивные взаимоотношения», — резюмировал глава Пентагона. Говорит Москва

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