Саудовский король назначил первого в истории страны министра культуры

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовский принцстал первым в истории королевства министром культуры. Как сообщило Саудовское агентство печати (САП), соответствующий указ подписал в субботу корольПо данным САП, монарх распорядился создать независимое ведомство, отвечающее за развитие культуры в Саудовской Аравии. Ранее эти вопросы курировало министерство информации и культуры страны.Кроме того, король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи поставил во главе министерства труда и социального развития. Также по указу короля назначены заместители руководителей МВД и Минэнерго страны.Перестановки в Совете министров прошли в контексте плана "Видение-2030", предусматривающего трансформацию саудовского общества, в том числе в вопросе культуры. С началом его реализации в королевстве спустя 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, регулярно проводятся музыкальные концерты и фестивали, в планах строительство первой в стране оперы.