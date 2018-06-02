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Глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов собрал 92 подписи мундепов в свою поддержку

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17:49 02.06.2018

Руководитель муниципального округа Таганский города Москвы Илья Свиридов, который намерен принять участие в выборах мэра Москвы 9 сентября, сообщил, что набрал уже почти сто подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Комментируя официальное объявление выборов московского градоначальника, Свиридов написал: «Я собрал уже 92 подписи независимых муниципальных депутатов. Многие из них знают меня много лет, с другими познакомился во время работы в Фонде развития местного самоуправления. Но всех нас объединяет убежденность в том, что именно развитие местного самоуправления должно стать новой вехой в истории Москвы, этапа, на котором решения о том, каким быть городу, будут принимать не чиновники, а сами москвичи». Тем не менее, по словам Свиридова, ему не хватает совсем немного подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр.

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