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Лавров и Ван И договорились усилить координацию по Корейскому полуострову - МИД КНР

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07:12 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И во время переговоров в Претории договорились усилить координацию действий по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и достигли консенсуса об усилении координации и согласованности действий по этому вопросу для внесения вклада в процесс денуклеаризации полуострова и достижения долгосрочного порядка и стабильности в этом регионе", - говорится в опубликованном на сайте МИД КНР документе.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялась в Претории накануне открывающегося там в понедельник заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС.

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