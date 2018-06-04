Лавров и Ван И договорились усилить координацию по Корейскому полуострову - МИД КНР

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД России и Китаяво время переговоров в Претории договорились усилить координацию действий по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и достигли консенсуса об усилении координации и согласованности действий по этому вопросу для внесения вклада в процесс денуклеаризации полуострова и достижения долгосрочного порядка и стабильности в этом регионе", - говорится в опубликованном на сайте МИД КНР документе.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялась в Претории накануне открывающегося там в понедельник заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС.