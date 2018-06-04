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Новости

Помощник президента Белоруссии задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов

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08:48 04.06.2018 Источник: NEWSru.com

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали высокопоставленного чиновника из окружения Александра Лукашенко. Уголовное наказание за коррупцию грозит помощнику президента страны и инспектору по Гродненской области Сергею Васильевичу Ровнейко.

Чиновник был схвачен с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США. Причем операция по его задержанию была проведена "по поручению главы государства", сообщает официальный сайт КГБ Белоруссии.

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