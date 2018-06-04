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На Украине объяснили низкий полет Су-25 над пляжем

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09:00 04.06.2018 Источник: Известия

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) прокомментировали полет штурмовика Су-25 в нескольких метрах над пляжем в Запорожской области.

По словам военных, самолет отрабатывал маневры в ходе учений противовоздушной обороны на Азовском море.

«Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25 ВВС ВСУ», –– сказал представитель пресс-службы ВСУ Дмитрий Струтинский.

Он отметил, что угрозы для людей на пляже бреющий полет военного самолета не представлял.

«Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людям, находившимся на пляже, он не представлял. Скорость, которую он держал, позволяла выполнение данного маневра», — цитирует Струтинского УНН.

3 июня в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как Су-25 пролетает на высоте не более 10 м над поверхностью воды на пляже.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Кирилловка. Известия

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