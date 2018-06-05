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Республика Марий Эл и Воронежская область получат почти 900 млн руб. на развитие агропрома

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07:00 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 877,74 млн рублей в качестве субсидий на софинансирование расходных обязательств в агропромышленном комплексе в республике Марий Эл и Воронежской области. Выделенные средства пойдут на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях обеспечения ускоренного развития агропромышленного комплекса, повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 877,74 млн рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на реализацию 127 инвестиционных проектов, которые ориентированы на производство яиц, различных видов мяса, а также овощей и молока.

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