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Новости

В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху

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12:00 05.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о предотвращённом покушении на премьер-министра Израиля. Служба безопасности еврейского государства нейтрализовала террористическую ячейку, которая готовила ряд атак, в том числе на Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что действия группировки координировались из Сирии.

Помимо Нетаньяху нападения планировались на мэра Иерусалима Нира Барката, а также на канадских дипломатов и консульство США. Говорит Москва

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