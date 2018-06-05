Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций, ударяющих по экономике и гражданскому обществу РФ. Об этом заявил во вторник премьер-министр, выступая в Сенате (верхняя палата парламента)."Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении РФ, особенно тех [санкций], что ударяют по экономике и гражданскому обществу РФ", - сказал он.