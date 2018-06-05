0
0
285
Новости

Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций

Добавить в избранное

14:12 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций, ударяющих по экономике и гражданскому обществу РФ. Об этом заявил во вторник премьер-министр Джузеппе Конте, выступая в Сенате (верхняя палата парламента).

"Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении РФ, особенно тех [санкций], что ударяют по экономике и гражданскому обществу РФ", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 05.06.2018
Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
0
149
14:00 05.06.2018
Волгоградский губернатор хочет погрузить областной центр в детство
0
329
13:32 05.06.2018
Более половины россиян пользуются кредитами
0
331
13:20 05.06.2018
Сменился богатейший россиянин по версии Bloomberg
0
374
13:05 05.06.2018
У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ
0
408
13:00 05.06.2018
Иран нарастит мощности по обогащению урана
0
410
12:32 05.06.2018
Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински
0
464
12:20 05.06.2018
У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
0
558
12:05 05.06.2018
Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи
0
549
12:00 05.06.2018
В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху
0
596

Возврат к списку