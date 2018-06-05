МЧС отменит приказ, запретивший проверки среднего бизнеса
15:12 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса", - сказал он. Чуприян пояснил, что приказ о их запрете будет отменен.
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