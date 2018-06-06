Лучшей короткометражкой "Кинотавра" стал "Календарь"

07:00

Главный приз короткометражного конкурса 29-ого фестиваля «Кинотавр» достался картине «Календарь»Мировая премьера этой короткометражки - про женщину, которая тайком от семьи и знакомых каждый месяц ездит на свидания в тюрьму - состоялась на Каннском фестивале, где картина получила второй приз программы Cinéfondation.

Кроме главного приза, жюри, в состав которого в этом году вошли продюсер, актриса, кинокритики сопредседатель попечительского совета «Кинотавра», основатель и директор фонда RuArts, вручило несколько дипломов. С формулировкой «за поиск» - городскому эссе-наблюдениюпод названием «Новая Москва», который также наградил специальным призом «За актуальное искусство в кино» фонд RuArts. Диплом жюри «за героиню» достался драме в декорациях общежития, «Шесть два восемь» Анны Кузнецовой, «за образ» - «Рыбному дню»

Свой награды традиционно вручила и Гильдия киноведов и кинокритиков. Первый диплом с формулировкой «За остроумное изображение циклической механики вымогательства» получила «Взятка» режиссера. Второй - «За точность социально-психологического анализа обыденной дорожной ситуации» – «ДТП». Приз Гильдии достался короткометражке «Прощай, любимый»- «За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени».