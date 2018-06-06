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Лучшей короткометражкой "Кинотавра" стал "Календарь"

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07:00 06.06.2018

Главный приз короткометражного конкурса 29-ого фестиваля «Кинотавр» достался картине «Календарь» Игоря Поплаухина. Мировая премьера этой короткометражки - про женщину, которая тайком от семьи и знакомых каждый месяц ездит на свидания в тюрьму - состоялась на Каннском фестивале, где картина получила второй приз программы Cinéfondation.

Кроме главного приза, жюри, в состав которого в этом году вошли продюсер Юлия Мишкенене, актриса Северия Янушаускайте, кинокритик Никита Карцев и сопредседатель попечительского совета «Кинотавра», основатель и директор фонда RuArts Марианна Сардарова, вручило несколько дипломов. С формулировкой «за поиск» - городскому эссе-наблюдению Тамары Донбурей под названием «Новая Москва», который также наградил специальным призом «За актуальное искусство в кино» фонд RuArts. Диплом жюри «за героиню» достался драме в декорациях общежития, «Шесть два восемь» Анны Кузнецовой, «за образ» - «Рыбному дню» Дмитрия Корсакова.

Свой награды традиционно вручила и Гильдия киноведов и кинокритиков. Первый диплом с формулировкой «За остроумное изображение циклической механики вымогательства» получила «Взятка» режиссера Алексея Харитонова. Второй - «За точность социально-психологического анализа обыденной дорожной ситуации» – «ДТП» Анны Дежурко. Приз Гильдии достался короткометражке «Прощай, любимый» Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павел Капиноса - «За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени».

Наталия Григорьева

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