"Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года
08:26 06.06.2018
Санкции, введённые ЕС в 2014 году, не мешают укреплению энергодиалога между Москвой и Веной. В рамках визита российского лидера в Вену состоялась церемония подписания соглашения между «Газпромом» и OMV о поставах энергоресурсов до 2024 года. «Через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других европейских стран. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента», — заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что австрийское руководство поддерживает планы Москвы по увеличению объёмов поставки топлива в Европу, в том числе по строящемуся газопроводу «Северный поток — 2». «Украина.ру»
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