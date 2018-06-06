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Новости

"Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года

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08:26 06.06.2018

Санкции, введённые ЕС в 2014 году, не мешают укреплению энергодиалога между Москвой и Веной.

В рамках визита российского лидера в Вену состоялась церемония подписания соглашения между «Газпромом» и OMV о поставах энергоресурсов до 2024 года.

«Через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других европейских стран. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что австрийское руководство поддерживает планы Москвы по увеличению объёмов поставки топлива в Европу, в том числе по строящемуся газопроводу «Северный поток — 2». «Украина.ру»

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