"Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года

08:26

Санкции, введённые ЕС в 2014 году, не мешают укреплению энергодиалога между Москвой и Веной.

В рамках визита российского лидера в Вену состоялась церемония подписания соглашения между «Газпромом» и OMV о поставах энергоресурсов до 2024 года.

«Через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других европейских стран. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента», — заявил президент РФ