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Астраханский губернатор подарил свой билет на матч мундиаля

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13:00 06.06.2018 Регион: Астрахань, Россия Источник: НГ-Online

Выделенный оргкомитетом FIFA «Россия-2018» губернатору Астраханской области Александру Жилкину бесплатный билет на матч Чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией глава региона подарил ветерану спорта Александру Данилову.

«Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене», – сказал Александр Жилкин, комментируя свое решение.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе астраханского губернатора, свой пригласительный билет Жилкин лично передал ветерану футбола, бывшему игроку «Волгаря» Александру Данилову. Данилов защищал цвета астраханского клуба в 1967-1976 годах, затем восемь лет работал в тренерском штабе.

Андрей Серенко

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