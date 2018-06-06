Актер Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост
13:20 06.06.2018 Источник: Lenta.ru
Актер Михаил Ефремов рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что можно решить конфликт с Украиной, отдав Киеву Крымский мост. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь».
«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил Ефремов.
Артист добавил, что наладить отношения с Киевом можно при помощи денег. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он.
В том же интервью Ефремов посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.
Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. Строительство началось в феврале 2016-го, и спустя два года, 16 мая, было открыто автомобильное движение. Lenta.Ru
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