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Ле Пен увидела в визите Путина в Вену один из признаков начала "освобождения Европы"

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13:32 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Марин Ле Пен назвала визит Путина в Вену одним из признаков начала «освобождения Европы». Российский президент накануне посетил Австрию с однодневным визитом. Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после его вступления в должность на нынешний президентский срок.

«Встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с Владимиром Путиным, а также сближение главы МВД Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!» — написала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своём Twitter.

До этого она делала подобные заявления, но без указания конкретных личностей. Говорит Москва

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