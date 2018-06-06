Ле Пен увидела в визите Путина в Вену один из признаков начала "освобождения Европы"
13:32 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Марин Ле Пен назвала визит Путина в Вену одним из признаков начала «освобождения Европы». Российский президент накануне посетил Австрию с однодневным визитом. Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после его вступления в должность на нынешний президентский срок.
«Встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с Владимиром Путиным, а также сближение главы МВД Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!» — написала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своём Twitter.
До этого она делала подобные заявления, но без указания конкретных личностей. Говорит Москва
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