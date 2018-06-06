Башкирская семья передавала Уголовный кодекс из поколения в поколение, принимая его за Коран
14:00 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке передан в дар музею МВД по Башкирии от семьи, которая долгие годы принимала его за священную книгу мусульман Коран, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", - отметили в пресс-службе.
Как рассказала журналистам местная жительница Рафия Зинатуллина, сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение.
"Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года", - пояснила женщина.
Музей МВД действует в Уфе с 1982 года. В четырех залах представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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