В ЦБ РФ не исключили сохранения санкций в отношении РФ в течение ближайших лет
17:40 06.06.2018 Источник: RNS
Банк России не исключил сохранения санкций в отношении РФ на период ближайших трех лет, говорится в материалах регулятора «Основные направления развития финансового рынка Российской федерации на период 2019 – 2021 годов».
«Кроме того, в рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений. В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», – сказано в документе. RNS
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