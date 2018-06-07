Тибетских монахов отправят на тренинги "твердой гражданской позиции"
09:32 07.06.2018 Источник: Lenta.ru
Китайские власти отправили представителей буддийского духовенства из Тибетского автономного района и местных чиновников на специальные семинары. На них рассказывают о политике КНР в регионе, этнических и религиозных проблемах и дипломатии. Об этом сообщает The Washington Post.
Обучение 35 чиновников проводилось в городе Сучжоу на востоке страны. В то же время в главном городе региона Лхасе прошли тренинги для монахов и монахинь.
Число священнослужителей, прошедших курсы, не уточняется. Известно, что им рассказали о действиях правительства в Тибете, порекомендовали быть «надежными для проводимого властями политического курса и занимать твердую гражданскую позицию».
Как пишет газета, такие мероприятия нацелены в том числе на снижение популярности Далай-ламы, которого не признает Пекин.
Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов. Lenta.Ru
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