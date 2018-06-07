0
0
519
Новости

Тибетских монахов отправят на тренинги "твердой гражданской позиции"

Добавить в избранное

09:32 07.06.2018 Источник: Lenta.ru

Китайские власти отправили представителей буддийского духовенства из Тибетского автономного района и местных чиновников на специальные семинары. На них рассказывают о политике КНР в регионе, этнических и религиозных проблемах и дипломатии. Об этом сообщает The Washington Post.

Обучение 35 чиновников проводилось в городе Сучжоу на востоке страны. В то же время в главном городе региона Лхасе прошли тренинги для монахов и монахинь.

Число священнослужителей, прошедших курсы, не уточняется. Известно, что им рассказали о действиях правительства в Тибете, порекомендовали быть «надежными для проводимого властями политического курса и занимать твердую гражданскую позицию».

Как пишет газета, такие мероприятия нацелены в том числе на снижение популярности Далай-ламы, которого не признает Пекин.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 07.06.2018
Россиянам могут дать выходной для прохождения диспансеризации
0
57
11:00 07.06.2018
Образ жизни молодежи является угрозой для пенсионной системы - ЦБ РФ
0
139
10:32 07.06.2018
Франция из-за разногласий с США не подпишет совместное заявление на саммите G7 - источник
0
383
10:20 07.06.2018
За сутки на Дальнем Востоке сгорело свыше 10 тысяч гектаров леса
0
326
10:05 07.06.2018
Макрон получил крупные коммерческие льготы в ходе предвыборной кампании - радиостанция
0
337
10:00 07.06.2018
Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции в РФ выше 4%
0
392
09:20 07.06.2018
Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году - CNN
0
471
09:05 07.06.2018
Меркель призвала страны ЕС проявить настойчивость в "меняющемся мире"
0
664
09:00 07.06.2018
Сегодня пройдет "Прямая линия с Владимиром Путиным"
0
448
08:32 07.06.2018
Military Watch назвал современную угрозу для авианосцев
0
805

Возврат к списку