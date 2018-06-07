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Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции в РФ выше 4%

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10:00 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции выше 4% "в отдельных случаях". Об этом она заявила на МФК-2018.

"В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции - несколько выше 4%. И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту. Но если эти отклонения и будут, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными. Инфляция будет возвращаться назад к 4%, мы всегда напоминали, что инфляция не может быть постоянно точно 4%, она может колебаться и вниз, и вверх", - сказала она.

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