Астраханские чиновники провели большой прием граждан

12:05 Регион: Астрахань, Россия Источник: НГ-Online

В Астраханской области состоялся второй общерегиональный день приема граждан. Как рассказали «НГ» в Думе Астраханской области, практику такого общеобластного приема ввел в 2017 году губернатор: «Теперь ежегодно в первую среду июня депутаты, министры и руководители ведомств с 10 часов утра и до 16 часов дня принимают у себя астраханцев».

В этом году прием граждан открыл руководитель администрации астраханского губернатора Канат Шантимиров. По словам источников «НГ» в региональном Заксобрании, большинство обращений астраханцев к нему были связаны с благоустройством улиц и отдельных поселков, ремонтом дорог, вопросами локальной газификации, а также с просьбами о помощи в лечении детей.

«Примечательно, что по итогам приема Канат Шантимиров дал несколько поручений, связанных с проведением встреч с гражданами в формате схода или выездного уличного совещания, – прокомментировал результаты общерегионального дня приема политолог Александр Стризое. – Речь идет о своего рода мини-референдумах, в ходе которых будет сформулирована позиция жителей конкретных улиц и поселений по ключевым для них вопросам повседневной жизни. Сам Шантимиров заявил о готовности принять во всех этих встречах личное участие, что, очевидно, станет мощным мобилизующим фактором и для муниципальных чиновников с проблемных территорий».

Андрей Серенко