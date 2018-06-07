Астраханские чиновники провели большой прием граждан
12:05 07.06.2018 Регион: Астрахань, Россия Источник: НГ-Online
В Астраханской области состоялся второй общерегиональный день приема граждан. Как рассказали «НГ» в Думе Астраханской области, практику такого общеобластного приема ввел в 2017 году губернатор Александр Жилкин: «Теперь ежегодно в первую среду июня депутаты, министры и руководители ведомств с 10 часов утра и до 16 часов дня принимают у себя астраханцев».
В этом году прием граждан открыл руководитель администрации астраханского губернатора Канат Шантимиров. По словам источников «НГ» в региональном Заксобрании, большинство обращений астраханцев к нему были связаны с благоустройством улиц и отдельных поселков, ремонтом дорог, вопросами локальной газификации, а также с просьбами о помощи в лечении детей.
«Примечательно, что по итогам приема Канат Шантимиров дал несколько поручений, связанных с проведением встреч с гражданами в формате схода или выездного уличного совещания, – прокомментировал результаты общерегионального дня приема политолог Александр Стризое. – Речь идет о своего рода мини-референдумах, в ходе которых будет сформулирована позиция жителей конкретных улиц и поселений по ключевым для них вопросам повседневной жизни. Сам Шантимиров заявил о готовности принять во всех этих встречах личное участие, что, очевидно, станет мощным мобилизующим фактором и для муниципальных чиновников с проблемных территорий».
Андрей Серенко
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